Под Краснодаром потушили пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров

Краснодарский край

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В поселке Индустриальном 12 сентября потушили крупный пожар возле складов

Пожар начался в 10:44 возле складских помещений на улице Выселковской. Позже спасатели установили, что загорелись деревянные поддоны на открытой территории.

Огонь потушили в 15:26. На месте работали 73 человека и 26 единиц техники. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров.

Напомним, накануне вечером в Краснодаре произошел еще один крупный пожар. На пути в поселок Плодородный горела сухая трава на площади 500 кв. метров.

Краснодар МЧС Пожары

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