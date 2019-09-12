Под Краснодаром потушили пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров
В поселке Индустриальном 12 сентября потушили крупный пожар возле складов
Пожар начался в 10:44 возле складских помещений на улице Выселковской. Позже спасатели установили, что загорелись деревянные поддоны на открытой территории.
Огонь потушили в 15:26. На месте работали 73 человека и 26 единиц техники. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров.
Напомним, накануне вечером в Краснодаре произошел еще один крупный пожар. На пути в поселок Плодородный горела сухая трава на площади 500 кв. метров.
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