В строящемся доме Краснодара сгорел балкон

Краснодарский край

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В Краснодаре 6 февраля на улице Мачуги загорелся строящийся дом

Видео с места происшествия опубликовали в группе «Типичный Краснодар» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что горит балкон на втором этаже строящейся многоэтажки. Сообщалось, что горит жилой комплекс «Феникс».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что заявка о возгорании поступила в 18:15. Площадь пожара составила 30 кв. местров. В 18:43 пламя полностью потушили. В тушении были задействованы 12 человек и три машины.

ЖК «Феникс» возводит строительная компания «ВСВ-Инвест».

Как писали Юга.ру, в январе в Краснодаре произошел пожар в строящейся многоэтажке на улице Магистральной.

Краснодар МЧС Пожары
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