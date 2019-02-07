В строящемся доме Краснодара сгорел балкон

В Краснодаре 6 февраля на улице Мачуги загорелся строящийся дом

Видео с места происшествия опубликовали в группе «Типичный Краснодар» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что горит балкон на втором этаже строящейся многоэтажки. Сообщалось, что горит жилой комплекс «Феникс».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что заявка о возгорании поступила в 18:15. Площадь пожара составила 30 кв. местров. В 18:43 пламя полностью потушили. В тушении были задействованы 12 человек и три машины.

ЖК «Феникс» возводит строительная компания «ВСВ-Инвест».