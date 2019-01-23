В Краснодаре загорелся козырек подъезда в строящейся многоэтажке
Краснодарский край Ксения Мареич
В Краснодаре 23 января произошел пожар в строящемся здании на улице Магистральной
В дежурную часть МЧС в 12:33 поступило сообщение о возгорании козырька подъезда в нежилой строящейся многоэтажке на улице Магистральной.
В 12:45 огонь полностью потушили. В результате произошедшего никто не пострадал, было эвакуировано трое рабочих.
В тушении пожара принимали участие 29 спасателей и восемь единиц техники, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
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