В Краснодаре загорелся козырек подъезда в строящейся многоэтажке

Краснодарский край

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В Краснодаре 23 января произошел пожар в строящемся здании на улице Магистральной

В дежурную часть МЧС в 12:33 поступило сообщение о возгорании козырька подъезда в нежилой строящейся многоэтажке на улице Магистральной.

В 12:45 огонь полностью потушили. В результате произошедшего никто не пострадал, было эвакуировано трое рабочих.

В тушении пожара принимали участие 29 спасателей и восемь единиц техники, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Краснодар МЧС Пожары Строительство
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