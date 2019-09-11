Из-за технической неисправности в Краснодаре сел самолет Москва — Анталья
В аэропорту Краснодара 10 сентября вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Анталью
По предварительной информации, лайнер авиакомпании Red Wings в 22:07 совершил вынужденную посадку по техническим причинам.
На борту находились 215 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме. В 00:52 он вылетел из аэропорта Краснодара, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.
ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах пишет, что причиной посадки самолета Airbus A321-231 в Краснодаре стал отказ радиосвязи.
Юга.ру ранее писали и о других случаях, когда самолеты совершали вынужденные посадки. Например, 31 июля самолет Sukhoj Superjet 100 Краснодар — Тюмень с 97 пассажирами экстренно сел в Самаре из-за неполадок в двигателе. А две недели спустя из-за загоревшегося двигателя пилот посадил в кукурузном поле самолет, летевший из Москвы в Симферополь.
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