Из-за технической неисправности в Краснодаре сел самолет Москва — Анталья

Краснодарский край

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В аэропорту Краснодара 10 сентября вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Анталью

По предварительной информации, лайнер авиакомпании Red Wings в 22:07 совершил вынужденную посадку по техническим причинам.

На борту находились 215 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме. В 00:52 он вылетел из аэропорта Краснодара, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.

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ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах пишет, что причиной посадки самолета Airbus A321-231 в Краснодаре стал отказ радиосвязи.

Юга.ру ранее писали и о других случаях, когда самолеты совершали вынужденные посадки. Например, 31 июля самолет Sukhoj Superjet 100 Краснодар — Тюмень с 97 пассажирами экстренно сел в Самаре из-за неполадок в двигателе. А две недели спустя из-за загоревшегося двигателя пилот посадил в кукурузном поле самолет, летевший из Москвы в Симферополь.

Авиация Аэропорты Краснодар

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