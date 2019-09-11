Из-за технической неисправности в Краснодаре сел самолет Москва — Анталья

В аэропорту Краснодара 10 сентября вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Анталью

По предварительной информации, лайнер авиакомпании Red Wings в 22:07 совершил вынужденную посадку по техническим причинам. На борту находились 215 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме. В 00:52 он вылетел из аэропорта Краснодара, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.

ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах пишет, что причиной посадки самолета Airbus A321-231 в Краснодаре стал отказ радиосвязи.