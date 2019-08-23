Два самолета «Уральских авиалиний» экстренно приземлились в Сочи и Геленджике
Днем 23 августа в аэропортах Сочи и Геленджика совершили экстренную посадку самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии»
В международном аэропорту Сочи аварийную посадку совершил Airbus А320, следовавший по маршруту Тель-Авив — Сочи. В пресс-службе аэропорта сообщили порталу Юга.ру, что по предварительным данным, у воздушного судна разрушилась пневматика левого основного колеса.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что самолет сел со второй попытки. На борту находилось 160 пассажиров, никто не пострадал. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил «Интерфаксу», что самолет своевременно прошел все установленные регламентом проверки.
Второй самолет авиакомпании через некоторое время совершил экстренную посадку в аэропорту Геленджика. По словам Скуратова, борт сел благополучно с незначительными неисправностями. После высадки пассажиров он полетит домой. Предположительно, речь идет о самолете, прибывшем из Екатеринбурга. Источник «Интерфакса» сообщил, что причиной экстренной посадки стал перегрев двигателя.
Еще один инцидент с самолетом, принадлежавшим «Уральским авиалиниям», произошел 15 августа. Как писали Юга.ру, А321 экстренно сел сразу после взлета в кукурузном поле в подмосковном Раменском. В двигатели судна при вылете из аэропорта попало много птиц, оба они отказали. На борту находились 7 членов экипажа и 226 пассажиров, в том числе 6 детей. Всех их эвакуировали, погибших нет. Лайнер получил значительные повреждения, его отстранили от полетов.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.