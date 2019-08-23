Два самолета «Уральских авиалиний» экстренно приземлились в Сочи и Геленджике

В международном аэропорту Сочи аварийную посадку совершил Airbus А320, следовавший по маршруту Тель-Авив — Сочи. В пресс-службе аэропорта сообщили порталу Юга.ру, что по предварительным данным, у воздушного судна разрушилась пневматика левого основного колеса.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что самолет сел со второй попытки. На борту находилось 160 пассажиров, никто не пострадал. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил «Интерфаксу», что самолет своевременно прошел все установленные регламентом проверки.

Второй самолет авиакомпании через некоторое время совершил экстренную посадку в аэропорту Геленджика. По словам Скуратова, борт сел благополучно с незначительными неисправностями. После высадки пассажиров он полетит домой. Предположительно, речь идет о самолете, прибывшем из Екатеринбурга. Источник «Интерфакса» сообщил, что причиной экстренной посадки стал перегрев двигателя.