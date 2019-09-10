Массажист санатория насиловал детей в Сочи

В Сочи мужчину обвинили в сексуальном насилии над детьми во время сеансов массажа

По данным следствия, утром 3 сентября 43-летний житель Сочи совершил в отношении шестилетнего мальчика и 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Позже его задержали и предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ранее в СМИ появилась информация, что сочинец работал в санатории, где лечились дети с ДЦП. Действия мужчины выявили по камерам видеонаблюдения.

Обвиняемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, это уже не первый случай, когда сотрудники санаториев насилуют детей. Так, в марте массажисту из санатория в Ессентуках дали 12 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над 11-летней девочкой. В апреле 2018 года в Крыму мужчина проник на территорию детского оздоровительного центра в Алуште и совершил там развратные действия против несовершеннолетних.

Кроме того, в конце августа на пляже в Сочи мужчина напал на школьницу и пытался изнасиловать ее.