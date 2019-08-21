На пляже в Сочи мужчина напал на школьницу и пытался изнасиловать ее
В Сочи 29-летнему приезжему в августе предъявили обвинение в покушении на изнасилование несовершеннолетней
Следствие установило, что 16-летняя девушка приехала на курорт с родителями из Ростовской области. Вечером 17 августа она отдыхала на пляже одного из пансионатов в Лазаревском районе, когда с ней захотел познакомиться 29-летний турист из Мурманской области. Получив отказ, он схватил девушку и попытался изнасиловать, однако она вырвалась и убежала. Ее родители вызвали полицию.
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Вскоре подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование несовершеннолетней) и заключили под стражу.
Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Юга.ру уже рассказывали о случаях изнасилования женщин в Сочи. В 2013 году на курорте пятеро приезжих изнасиловали 27-летнюю женщину. В 2016 году 29-летний мужчина и 17-летний подросток изнасиловали несовершеннолетнюю знакомую. В 2018-м сочинец изнасиловал бывшую жену.
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