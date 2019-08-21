На пляже в Сочи мужчина напал на школьницу и пытался изнасиловать ее

В Сочи 29-летнему приезжему в августе предъявили обвинение в покушении на изнасилование несовершеннолетней

Следствие установило, что 16-летняя девушка приехала на курорт с родителями из Ростовской области. Вечером 17 августа она отдыхала на пляже одного из пансионатов в Лазаревском районе, когда с ней захотел познакомиться 29-летний турист из Мурманской области. Получив отказ, он схватил девушку и попытался изнасиловать, однако она вырвалась и убежала. Ее родители вызвали полицию.