На пляже в Сочи мужчина напал на школьницу и пытался изнасиловать ее

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 29-летнему приезжему в августе предъявили обвинение в покушении на изнасилование несовершеннолетней

Следствие установило, что 16-летняя девушка приехала на курорт с родителями из Ростовской области. Вечером 17 августа она отдыхала на пляже одного из пансионатов в Лазаревском районе, когда с ней захотел познакомиться 29-летний турист из Мурманской области. Получив отказ, он схватил девушку и попытался изнасиловать, однако она вырвалась и убежала. Ее родители вызвали полицию.

Читайте также:

Вскоре подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование несовершеннолетней) и заключили под стражу.

Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Юга.ру уже рассказывали о случаях изнасилования женщин в Сочи. В 2013 году на курорте пятеро приезжих изнасиловали 27-летнюю женщину. В 2016 году 29-летний мужчина и 17-летний подросток изнасиловали несовершеннолетнюю знакомую. В 2018-м сочинец изнасиловал бывшую жену.

Дети Изнасилование Пляжи Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Парень выпал из окна многоэтажки в Краснодаре
На пляже в Сочи мужчина напал на школьницу и пытался изнасиловать ее
В Краснодаре 83-летний водитель устроил ДТП, в котором перевернулась машина
В Ейске ФСБ изъяла 4,5 тыс. литров контрафактной водки и портвейна
На Дону мальчику после перелома ампутировали руку из-за заражения крови. Мать ребенка обвинила врачей в ошибке
Limp Bizkit снова выступит в Краснодаре

Лента новостей

«Случай вопиющий»

Власти Краснодара подтвердили задержание нескольких участников ночной перестрелки

На Дону мальчику после перелома ампутировали руку из‑за заражения крови

Мать ребенка обвинила врачей в ошибке

Мнения

Возвращение 90-х

Что жители Краснодара думают о ночной перестрелке у вещевого рынка

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале