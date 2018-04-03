В Крыму мужчину осудили за развращение детей в санаториях

Жителя Евпатории признали виновным в совершении ряда преступлений в отношении малолетних на территории санаториев Республики Крым

Установлено, что в июле 2015 года мужчина проник на территорию детского оздоровительного центра в Алуште и совершил там развратные действия. В июле 2016 года, находясь на работе в санатории Евпатории, он проник в корпус, представился медработником и совершил в отношении детей иные действия сексуального характера.

В ходе расследования было проведено более 10 экспертиз, в том числе генетических, и около 550 следственных действий, допрошено более 500 свидетелей из разных регионов станы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Крым.

50-летний мужчина признан виновным по ч. 2, 3 ст. 135 УК РФ (Развратные действия) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Суд назначил ему семь лет и три месяца колонии строгого режима.