Массажисту из санатория в Ессентуках дали 12 лет строгого режима за сексуальное насилие над девочкой

В Ставропольском крае мужчину приговорили к 12 годам колонии за сексуальное насилие над ребенком

В прошлом году мужчина работал массажистом в лечебно-диагностическом отделении одного из санаториев в Ессентуках. Следствие установило, что в мае он делал массаж 11-летней девочке и во время сеанса совершил насильственные действия сексуального характера.

Читайте также: В Крыму мужчину осудили за развращение детей в санаториях

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили 6 марта в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.