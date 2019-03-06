Массажисту из санатория в Ессентуках дали 12 лет строгого режима за сексуальное насилие над девочкой
В Ставропольском крае мужчину приговорили к 12 годам колонии за сексуальное насилие над ребенком
В прошлом году мужчина работал массажистом в лечебно-диагностическом отделении одного из санаториев в Ессентуках. Следствие установило, что в мае он делал массаж 11-летней девочке и во время сеанса совершил насильственные действия сексуального характера.
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Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили 6 марта в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, жителя Ставрополья осудили за сексуальное насилие над пятилетней девочкой на свадьбе своего друга.
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