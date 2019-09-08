В результате шторма в Крыму погибли шесть человек за сутки

Шесть человек погибли, и один пропал во время шторма у берегов Крыма

На морском побережье Крыма 8 и 9 сентября объявлено штормовое предупреждение. Волнение на море оценивается спасателями в шесть баллов. При трехбалльном волнении запрещено купание в открытой воде. Местное МЧС предупредило владельцев судов и отдыхающих воздержаться от выхода в море.

Но не все прислушались к рекомендациям спасателей. За прошедшие сутки на территории побережья Ялты было зафиксировано пять происшествий с людьми на воде. В результате этих происшествий два человека были спасены, один пропал и двое, к сожалению, погибли. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей Шахов. Также сообщается о еще четырех погибших на море в других районах черноморского побережья Крыма: двое погибли у знаменитого замка «Ласточкино гнездо», один — у берега Массандры и еще один — в Отрадном. Главная причина гибели, по информации МЧС — это купание в непогоду.

Совсем недавно у берегов Крыма потерпело крушение прогулочное судно «Камелот». На борту находилось 14 человек, включая двух членов экипажа. Из них 13 были спасены. Погибла женщина, тело которой обнаружили спустя почти сутки.