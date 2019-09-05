В анапском селе Витязево осенью собираются открыть две новые дороги

Краснодарский край

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В Анапе стартовали работы по строительству двух дорог, которые уменьшат нагрузку на основные улицы села Витязево

В начале сентября началось строительство дороги, которая станет продолжением проспекта Южного, где в летний сезон из-за интенсивного движения регулярно возникали пробки, рассказали 4 сентября в пресс-службе мэрии Анапы.

Новая трасса обогнет спорткомплекс «Волейград» и закольцуется с улицей Знойной. Длина этого участка дороги составит около 700 метров, ширина — 7 метров. Также предусмотрены парковочные карманы. Рабочие уже начали укладку асфальта. Работы планируют завершить 1 октября.

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Еще одна новая дорога — улица Объездная — появится вокруг самого Витязево и позволит транзитному транспорту объезжать село по окраине. На первом этапе дорожники уложили 2 км дороги, теперь началось строительство второй части объезда. Новый участок соединит улицу Горького с федеральной трассой Е97. Ожидается, что при хорошей погоде работы на Объездной завершатся в ноябре.

Материал с инструкцией с картами, как быстрее всего доехать в Анапу через Краснодар, смотрите здесь.

Анапа Дороги Пробки Строительство

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