В анапском селе Витязево осенью собираются открыть две новые дороги

В Анапе стартовали работы по строительству двух дорог, которые уменьшат нагрузку на основные улицы села Витязево

В начале сентября началось строительство дороги, которая станет продолжением проспекта Южного, где в летний сезон из-за интенсивного движения регулярно возникали пробки, рассказали 4 сентября в пресс-службе мэрии Анапы. Новая трасса обогнет спорткомплекс «Волейград» и закольцуется с улицей Знойной. Длина этого участка дороги составит около 700 метров, ширина — 7 метров. Также предусмотрены парковочные карманы. Рабочие уже начали укладку асфальта. Работы планируют завершить 1 октября.

Еще одна новая дорога — улица Объездная — появится вокруг самого Витязево и позволит транзитному транспорту объезжать село по окраине. На первом этапе дорожники уложили 2 км дороги, теперь началось строительство второй части объезда. Новый участок соединит улицу Горького с федеральной трассой Е97. Ожидается, что при хорошей погоде работы на Объездной завершатся в ноябре.