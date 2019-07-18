В Геленджике упавший с горы камень раздробил голень туристке из Мурманска

Краснодарский край

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На пляже в Геленджике 17 июля пострадала 36-летняя туристка, на которую упал камень

Женщина загорала на берегу моря в районе соснового кемпинга. С большой высоты ей на ногу упал камень размером с два кирпича. В результате отдыхающей раздробило голень.

На место происшествия вызвали медиков и спасателей. Врачи оказали пострадавшей первую помощь, а спасатели на носилках подняли ее вверх по склону, после чего женщину госпитализировали. Установлено, что она приехала из Мурманска, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

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Как писали Юга.ру, 14 июня в Геленджике спасатели помогли туристке из Хабаровска, которая сорвалась с 20-метровой скалы. 22 июня в Кабардинке оказали помощь девушке, которая упала с верблюда.

14 июля в Сочи 43-летняя беременная женщина упала со склона.

Геленджик Кубань-СПАС Курорты и туризм
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