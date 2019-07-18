В Геленджике упавший с горы камень раздробил голень туристке из Мурманска
На пляже в Геленджике 17 июля пострадала 36-летняя туристка, на которую упал камень
Женщина загорала на берегу моря в районе соснового кемпинга. С большой высоты ей на ногу упал камень размером с два кирпича. В результате отдыхающей раздробило голень.
На место происшествия вызвали медиков и спасателей. Врачи оказали пострадавшей первую помощь, а спасатели на носилках подняли ее вверх по склону, после чего женщину госпитализировали. Установлено, что она приехала из Мурманска, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как писали Юга.ру, 14 июня в Геленджике спасатели помогли туристке из Хабаровска, которая сорвалась с 20-метровой скалы. 22 июня в Кабардинке оказали помощь девушке, которая упала с верблюда.
14 июля в Сочи 43-летняя беременная женщина упала со склона.
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