В Геленджике упавший с горы камень раздробил голень туристке из Мурманска

На пляже в Геленджике 17 июля пострадала 36-летняя туристка, на которую упал камень

Женщина загорала на берегу моря в районе соснового кемпинга. С большой высоты ей на ногу упал камень размером с два кирпича. В результате отдыхающей раздробило голень.

На место происшествия вызвали медиков и спасателей. Врачи оказали пострадавшей первую помощь, а спасатели на носилках подняли ее вверх по склону, после чего женщину госпитализировали. Установлено, что она приехала из Мурманска, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

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