В Краснодаре установят памятную доску Иосифу Кобзону
В Краснодаре на улице Стасова установят памятную доску советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону
Мемориальная доска появится на здании дворца искусств творческого объединения «Премьера». Это место выбрали не случайно. Первый вице-мэр Виталий Косенко рассказал, что творческое объединение «Премьера» имени Леонарда Гатова появилось при поддержке артиста.
«Под его [Кобзона] руководством проводились конкурсы молодых исполнителей. Иосиф Давыдович любил наш город, часто бывал в Краснодаре. В 1992 году горожане присвоили Иосифу Кобзону звание почетного гражданина нашего города, теперь мы увековечиваем его память в истории краевого центра», — сказал Косенко.
Памятную доску уже изготовили. Эскиз согласовывали с вдовой Ккобзона Нелли, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Кто такой Иосиф Кобзон
Читайте также:
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области. Артист был депутатом Госдумы II—VII созывов. С 2011 года он занимал пост первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре. У певца было множество наград России и стран СНГ.
С 1992 года Кобзон был почетным гражданином Краснодара, а с 2003 года — Анапы.
В июне 2002 года у Кобзона начались проблемы со здоровьем. В 2005 году врачи нашли у него рак. Он скончался 30 августа в больнице. Певца похоронили в Москве на Востряковском кладбище рядом с матерью. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, выражая соболезнования близким Кобзона, заявил, что его песни и голос стали эталоном певческого искусства.
Читайте также
Дети пожаловались на свои каникулы на Черноморском побережье Краснодарского края
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.