В Краснодаре установят памятную доску Иосифу Кобзону

В Краснодаре на улице Стасова установят памятную доску советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону

Мемориальная доска появится на здании дворца искусств творческого объединения «Премьера». Это место выбрали не случайно. Первый вице-мэр Виталий Косенко рассказал, что творческое объединение «Премьера» имени Леонарда Гатова появилось при поддержке артиста.

«Под его [Кобзона] руководством проводились конкурсы молодых исполнителей. Иосиф Давыдович любил наш город, часто бывал в Краснодаре. В 1992 году горожане присвоили Иосифу Кобзону звание почетного гражданина нашего города, теперь мы увековечиваем его память в истории краевого центра», — сказал Косенко.

Памятную доску уже изготовили. Эскиз согласовывали с вдовой Ккобзона Нелли, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.