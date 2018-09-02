Иосифа Кобзона похоронили рядом с матерью
В Москве на Востряковском кладбище 2 сентября похоронили народного артиста СССР Иосифа Кобзона
Прощание с артистом прошло под его песни в московском Концертом зале имени Чайковского.
Кобзона похоронили в иудейской части кладбища рядом со своей матерью. Процессию сопровождала рота почетного караула. Церемония погребения проходила по иудейским традициям. Сын артиста зачитал молитву.
Артист был погребен под гимн России и залпы почетного караула. В завершении оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны», сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни. Он был почетным гражданином Краснодара и Анапы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким артиста.
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