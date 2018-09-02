Иосифа Кобзона похоронили рядом с матерью

В Москве на Востряковском кладбище 2 сентября похоронили народного артиста СССР Иосифа Кобзона

Прощание с артистом прошло под его песни в московском Концертом зале имени Чайковского.

Кобзона похоронили в иудейской части кладбища рядом со своей матерью. Процессию сопровождала рота почетного караула. Церемония погребения проходила по иудейским традициям. Сын артиста зачитал молитву.

Артист был погребен под гимн России и залпы почетного караула. В завершении оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны», сообщает «Интерфакс».