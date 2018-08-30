Кондратьев выразил соболезнования по поводу смерти Иосифа Кобзона

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 августа выразил соболезнования родным и близким умершего певца Иосифа Кобзона

«Иосиф Кобзон был не просто любимым артистом. Это был человек великой судьбы, целая эпоха. Он посвятил всю жизнь сохранению отечественной культуры, народных традиций, укреплению нравственности и духовности. Его песни, его неподражаемый голос стали эталоном певческого искусства», — сказал глава региона.

Кондратьев также отметил, что певец никогда не молчал о проблемах. Он всегда открыто и прямо выражал свое мнение, это помогло ему добиться успехов в политике и общественной деятельности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, 30 августа умер певец, почетный гражданин Краснодара и Анапы Иосиф Кобзон. Артисту было 80 лет, с 2005 года он боролся с раком.

Министерство культуры России смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Фонд «Анжи живи» создают в поддержку клуба
В Новокубанском районе 15-летняя скутеристка погибла, врезавшись в автобус
В Темрюкском районе задержали иностранца, разыскиваемого за наркопреступления
Сбившим женщину с двумя детьми на переходе в Черкесске оказался сотрудник ФСИН
ФК «Сочи» возвращается на стадион «Фишт» 
В Ростове застройщика гостиницы, где при пожаре погибли два человека, будут судить за нарушения

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале