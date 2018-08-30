Кондратьев выразил соболезнования по поводу смерти Иосифа Кобзона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 августа выразил соболезнования родным и близким умершего певца Иосифа Кобзона

«Иосиф Кобзон был не просто любимым артистом. Это был человек великой судьбы, целая эпоха. Он посвятил всю жизнь сохранению отечественной культуры, народных традиций, укреплению нравственности и духовности. Его песни, его неподражаемый голос стали эталоном певческого искусства», — сказал глава региона.

Кондратьев также отметил, что певец никогда не молчал о проблемах. Он всегда открыто и прямо выражал свое мнение, это помогло ему добиться успехов в политике и общественной деятельности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, 30 августа умер певец, почетный гражданин Краснодара и Анапы Иосиф Кобзон. Артисту было 80 лет, с 2005 года он боролся с раком.