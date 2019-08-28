«Преступления совершают граждане», а не полицейские. Кремль прокомментировал инцидент с принуждением 17-летней волейболистки к сексу в Анапе

Краснодарский край

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что думает о полицейских, которых подозревают в насильственных действиях сексуального характера

Что случилось? Ночью 26 августа на пляже села Витязево под Анапой трое сотрудников патрульно-постовой службы заметили девушку и молодого человека, которые занимались сексом. После этого, по ее словам, полицейские принудили ее к половому сношению под угрозой административной ответственности. Девушка оказалась 17-летней волейболисткой из Московской области. Она рассказала об инциденте своему тренеру, тот вызвал полицию и рассказал о случившемся.

Что теперь с полицейскими? В отношении как минимум двоих (по версии девушки, третий стоял в стороне во время секса) возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Их уволили. Возможно, будут приняты меры в отношении их непосредственных руководителей. От службы отстранен начальник ОМВД по Анапе. Сами полицейские утверждают, что все было совсем иначе: секса не было, о возрасте волейболистки они не знали, ей помогли найти телефон и отпустили.

Что сказали власти? Песков дал ответ изданию «Медуза». Журналисты попросили заместителя руководителя администрации президента прокомментировать два случая — анапский и екатеринбургский, где также трех полицейских подозревают в насилии по отношению к задержанной, причем в служебной машине. «Не считают ли в Кремле поступающие сводки о таких преступлениях следствием ощущения тотальной безнаказанности у полицейских?» — спросили у Пескова.

«Я не склонен таким образом ставить вопрос. Я считаю, что вы ситуацию передергиваете. Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны. Но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми. Конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил», — приводит «Медуза» ответ высокопоставленного кремлевского чиновника.

Он также отметил, что до выяснения обстоятельств происшествия нельзя «объективно говорить, угрожали ли они, чем угрожали» и предложил дождаться результатов разбирательств.

Анапа Волейбол Дмитрий Песков Изнасилование Полиция

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