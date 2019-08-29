В Адыгее пропала еще одна 16-летняя девушка
В Адыгее ищут пропавшую 17 августа Анастасию Ковган
Девушка пропала в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района 17 августа. Она ушла в неизвестном направлении и не вернулась.
Рост девушки 168 см, среднее телосложение, каштановые волосы до плеч и голубые глаза. На ней было черное платье в белую полоску, черные туфли с белым бантом.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит всех, кому что-либо известно о 16-летней Анастасии Ковган, звонить по телефону 8 (800)700-54-52 или 102. Также для поисков нужна помощь добровольцев.
В пресс-службе ГУ МВД по Адыгее порталу Юга.ру сообщили, что пропажей Ковган занимаются в следственном управлении республиканского СКР. Связаться со следователями не удалось.
Как писали Юга.ру, 24 мая в Майкопе по пути из школы на тренировку пропала 16-летняя Дарья Шопина. СК возбудил дело по статье об убийстве. В начале августа стало известно, что для ее поисков привлекали экстрасенсов и спускали воду в ГЭС, однако школьницу так и не нашли.
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