В последний день лета в «Сочи Парке» отметят День рождения Змея Горыныча

В Сочи 31 августа на новом тематическом празднике гости проводят лето вместе с одним из главных героев тематического парка развлечений «Сочи Парк» — Змеем Горынычем

Новый маскот появится на параде сказочных персонажей, вместе с ним для взрослых и детей устроят пенную вечеринку и праздничное шоу в Резиденции Бабы-яги. Вечером на Фестивальной площади состоится концерт кавер-группы и розыгрыш призов. С наступлением темноты на Аллее огней начнется фаер-шоу, а затем — дискотека.

По расписанию в праздничный день пройдут анимационные и иллюзионные шоу, представления в дельфинарии и совариуме, бум-парад и мастер-классы. В честь праздника трижды покажут магическое шоу «Волшебство начинается!».

31 августа «Сочи Парк» и развлекательный центр «Страна Медведия» будут открыты до 23:00, «Колесо Времени» и новый аттракцион «Богатырские гонки» у отеля-замка «Богатырь» — до 00:00.