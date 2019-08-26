В последний день лета в «Сочи Парке» отметят День рождения Змея Горыныча
В Сочи 31 августа на новом тематическом празднике гости проводят лето вместе с одним из главных героев тематического парка развлечений «Сочи Парк» — Змеем Горынычем
Новый маскот появится на параде сказочных персонажей, вместе с ним для взрослых и детей устроят пенную вечеринку и праздничное шоу в Резиденции Бабы-яги. Вечером на Фестивальной площади состоится концерт кавер-группы и розыгрыш призов. С наступлением темноты на Аллее огней начнется фаер-шоу, а затем — дискотека.
По расписанию в праздничный день пройдут анимационные и иллюзионные шоу, представления в дельфинарии и совариуме, бум-парад и мастер-классы. В честь праздника трижды покажут магическое шоу «Волшебство начинается!».
31 августа «Сочи Парк» и развлекательный центр «Страна Медведия» будут открыты до 23:00, «Колесо Времени» и новый аттракцион «Богатырские гонки» у отеля-замка «Богатырь» — до 00:00.
Планируется, что День рождения Змея Горыныча станет традиционным и будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу лета, сообщили 26 августа в пресс-службе «Сочи Парка».
Как писали Юга.ру, в августе в «Сочи Парке» начал работать очередной новый аттракцион — автодром «Богатырские гонки». Этим летом уже открылись спрей-зона «Солнечный риф», выставка динозавров «Дино Клуб» и другие. С 1 июня гости «Сочи Парка» могут посетить мультимедийную «Галерею иллюзий» и лабиринт страха.
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