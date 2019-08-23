В Сочи проведут первенство юга России по приготовлению шашлыка

В Сочи в ноябре пройдет открытое первенство юга России по приготовлению шашлыка для поваров старше 55 лет

Соревнования пройдут в рамках фестиваля «Декада зрелого возраста» с 14 по 23 ноября. Планируется, что форум соберет не менее 3 тыс. участников-пенсионеров со всей России, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, в Сочи весной ежегодно проходит конкурс шашлычников «Золотой шампур». Роскачество в 2018 году дало рекомендации о том, как правильно выбрать мясо для шашлыка, а также посоветовало хранить его в холодильнике, а при долгой перевозке — положить в термопакет или сумку-холодильник. Мясо следует хорошо прожаривать, так как бактерии и микроорганизмы гибнут при высоких температурах.

Напомним, что шашлык нужно есть аккуратно, чтобы избежать травм. Например, в 2018 году в Нальчике хирург зашил мужчине язык, разорванный костью из шашлыка. Китайские исследователи заявили, что мясо на углях может вызвать рак.