В Нальчике хирург зашил мужчине язык, разорванный костью из шашлыка
В клинике Кабардино-Балкарии врачи спасли язык мужчине, который получил травму языка
В клинику «Си Мед» Северо-Кавказского научно-практического центра челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии в Нальчике в начале ноября обратился 34-летний мужчина со рваными ранами языка и подъязычной области.
«Со слов пациента, в машине кушал шашлык. Машина резко затормозила, и он в этот момент как-то неловко прикусил шашлык, и костью оттуда порезал таким образом себе язык», — рассказал хирург клиники «Си Мед» Азамат Балагов.
Он добавил, что речь пациента не была сильно нарушена, она восстановится.
Хирург провел первичную обработку травмы под местной анестезией, рассказали в посте на странице клиники в инстаграме.
Внимание! В публикации размещены фотографии травмы языка. Если вы не уверены, что готовы к этому, не переходите по ссылке.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.