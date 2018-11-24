В Нальчике хирург зашил мужчине язык, разорванный костью из шашлыка

Кабардино-Балкария

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В клинике Кабардино-Балкарии врачи спасли язык мужчине, который получил травму языка

В клинику «Си Мед» Северо-Кавказского научно-практического центра челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии в Нальчике в начале ноября обратился 34-летний мужчина со рваными ранами языка и подъязычной области.

«Со слов пациента, в машине кушал шашлык. Машина резко затормозила, и он в этот момент как-то неловко прикусил шашлык, и костью оттуда порезал таким образом себе язык», — рассказал хирург клиники «Си Мед» Азамат Балагов.

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Он добавил, что речь пациента не была сильно нарушена, она восстановится.

Хирург провел первичную обработку травмы под местной анестезией, рассказали в посте на странице клиники в инстаграме.

Внимание! В публикации размещены фотографии травмы языка. Если вы не уверены, что готовы к этому, не переходите по ссылке.

Здравоохранение Медицина Нальчик
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