В Нальчике хирург зашил мужчине язык, разорванный костью из шашлыка

В клинике Кабардино-Балкарии врачи спасли язык мужчине, который получил травму языка

В клинику «Си Мед» Северо-Кавказского научно-практического центра челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии в Нальчике в начале ноября обратился 34-летний мужчина со рваными ранами языка и подъязычной области.

«Со слов пациента, в машине кушал шашлык. Машина резко затормозила, и он в этот момент как-то неловко прикусил шашлык, и костью оттуда порезал таким образом себе язык», — рассказал хирург клиники «Си Мед» Азамат Балагов.