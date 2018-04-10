В Сочи устроят конкурс шашлычников «Золотой шампур»
В горах Сочи 30 апреля проведут конкурс по приготовлению шашлыка «Золотой шампур»
За победу будут бороться повара курорта.
«Конкурс откроет любимый многими фестиваль шашлыка и даст своеобразный старт майским праздникам и сезону пикников», — сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
Обладатель «Золотого Шампура» проведет на фестивале мастер-класс для всех желающих. Любительские соревнования шашлычников состоятся 1 мая.
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