В Сочи устроят конкурс шашлычников «Золотой шампур»

Краснодарский край

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В горах Сочи 30 апреля проведут конкурс по приготовлению шашлыка «Золотой шампур»

За победу будут бороться повара курорта.

«Конкурс откроет любимый многими фестиваль шашлыка и даст своеобразный старт майским праздникам и сезону пикников», — сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Обладатель «Золотого Шампура» проведет на фестивале мастер-класс для всех желающих. Любительские соревнования шашлычников состоятся 1 мая.

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В Сочи устроят конкурс шашлычников «Золотой шампур»
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