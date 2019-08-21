В Ейске ФСБ изъяла 4,5 тыс. литров контрафактной водки и портвейна

В Ейске в августе из незаконного оборота изъяли более 4,5 тыс. литров крепких алкогольных напитков

Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из полиции нашли в Ейске склад с контрафактным алкоголем. Они изъяли более 4,5 тыс. литров водки и портвейна, маркированных федеральными специальными марками.

Образцы продукции направили на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к незаконному обороту алкоголя, сообщили 21 августа в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.