В Ейске ФСБ изъяла 4,5 тыс. литров контрафактной водки и портвейна

Краснодарский край

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В Ейске в августе из незаконного оборота изъяли более 4,5 тыс. литров крепких алкогольных напитков

Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из полиции нашли в Ейске склад с контрафактным алкоголем. Они изъяли более 4,5 тыс. литров водки и портвейна, маркированных федеральными специальными марками.

Образцы продукции направили на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к незаконному обороту алкоголя, сообщили 21 августа в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

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Алкоголь Ейский район Контрафакт Полиция ФСБ

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