В Адыгее осудили членов группировки за подпольное производство алкоголя

Теучежский районный суд признал их виновными по трем статьям: п. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции организованной группой в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (Производство, закупка, хранение, перевозки и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии организованной группой) и п «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок организованной группой), сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Верховного суда Адыгеи.

Все трое осужденных приговорены к реальным срокам лишения свободы и штрафу. По совокупности преступлений один из членов ОПГ, житель Краснодарского края, с учетом рецидива осужден на пять лет колонии особого режима; два других, жители Кубани и Адыгеи, приговорены к трем и трем с половиной годам колонии строгого режима соответственно. Всем троим также назначены штрафы по 800 тыс. рублей.

Как сообщали Юга.ру, незаконное производство алкогольной продукции было организовано в Теучежском районе. В цеху сотрудники полиции обнаружили линию по розливу спиртных напитков, приспособления для укупорки бутылок, стеклянную тару, пластиковые емкости, большое количество акцизных марок и этикеток. Полицейские изъяли около 24 тыс. бутылок готовой продукции и 10 тонн сырья.