«Отдыхающие думают, что покупают с рук кубанское вино, а им предлагают суррогат». Власти Анапы хотят усилить борьбу с поддельным алкоголем

Краснодарский край

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Власти Анапы 16 июля призвали сотрудников полиции и все службы курорта усилить борьбу с торговлей суррогатным алкоголем

Об этом 16 июля на планерном совещании заявил мэр Юрий Поляков. Он заявил, что нужно обезопасить отдыхающих, которые инвестируют деньги в развитие курорта.

«Еженедельно изымаем тонны суррогатного алкоголя. Отдыхающие думают, что покупают с рук кубанское вино, а им предлагают суррогат. Это химия. Местный житель никогда не купит такой алкоголь», — сказал глава Анапы.

По его словам, есть фото автомобилей, из которых торгуют поддельным алкоголем, известны их номера. Поэтому сотрудники ГИБДД контролировать ситуацию и наказывать за нарушения. Кроме полиции, к этой работе он потребовал привлекать казачество, Роспотребнадзор и налоговую службу.
Поляков добавил, что нужно направлять материалы в суды, возбуждать уголовные дела по повторным фактам торговли суррогатом.

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По данным управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, с начала года в Анапе отдохнули 1,3 млн туристов. Это на 3% больше, чем за этот период в прошлом году. По информации на 15 июля, на курорте отдыхало почти 370 тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Как писали Юга.ру, в Анапе в июле проверили 77 гостиниц и выявили среди них четыре нелегальные.

Алкоголь Анапа Курорты и туризм Торговля
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