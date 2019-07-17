Власти Анапы 16 июля призвали сотрудников полиции и все службы курорта усилить борьбу с торговлей суррогатным алкоголем

Об этом 16 июля на планерном совещании заявил мэр Юрий Поляков. Он заявил, что нужно обезопасить отдыхающих, которые инвестируют деньги в развитие курорта.

«Еженедельно изымаем тонны суррогатного алкоголя. Отдыхающие думают, что покупают с рук кубанское вино, а им предлагают суррогат. Это химия. Местный житель никогда не купит такой алкоголь», — сказал глава Анапы.