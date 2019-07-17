«Отдыхающие думают, что покупают с рук кубанское вино, а им предлагают суррогат». Власти Анапы хотят усилить борьбу с поддельным алкоголем
Власти Анапы 16 июля призвали сотрудников полиции и все службы курорта усилить борьбу с торговлей суррогатным алкоголем
Об этом 16 июля на планерном совещании заявил мэр Юрий Поляков. Он заявил, что нужно обезопасить отдыхающих, которые инвестируют деньги в развитие курорта.
«Еженедельно изымаем тонны суррогатного алкоголя. Отдыхающие думают, что покупают с рук кубанское вино, а им предлагают суррогат. Это химия. Местный житель никогда не купит такой алкоголь», — сказал глава Анапы.
По его словам, есть фото автомобилей, из которых торгуют поддельным алкоголем, известны их номера. Поэтому сотрудники ГИБДД контролировать ситуацию и наказывать за нарушения. Кроме полиции, к этой работе он потребовал привлекать казачество, Роспотребнадзор и налоговую службу.
Поляков добавил, что нужно направлять материалы в суды, возбуждать уголовные дела по повторным фактам торговли суррогатом.
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