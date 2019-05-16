В Сочи на складе нашли 10 тонн контрафактного спиртного
В ауле Большой Кичмай Лазаревского района обнаружили 10 тонн нелегальной спиртосодержащей продукции
Сотрудники ФСБ нашли более 10 тонн спиртосодержащей продукции, в том числе 4,9 тыс. литров медицинского спирта и около 150 литров контрафактного алкоголя. Образцы отправили на экспертизу.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере), сообщает 16 мая пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в начале 2019 года в России из-за роста НДС и падения курса рубля выросли цены на алкоголь.
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