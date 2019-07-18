В Анапе сделают еще один фонтан и откроют новую аллею

В Анапе в июле строят новый фонтан, обустраивают аллею и детский парк

Фонтан возводят центре бульвара Гудовича, между улицами Черноморской и Ивана Голубца. Рабочие уже залили бетонное основание для устройства чаши фонтана и приступают к обустройству коммуникаций. Завершить строительство подрядчик планирует к середине августа.

На улице Протапова, у старого кладбища, благоустраивают Аллею памяти. В направлении моря установили шесть опор из нержавеющей стали, на которых повесят экраны с фотографиями героев, освобождавших анапскую землю от фашистов. Рабочие монтируют подсветку и обшивают деревом лавочки.