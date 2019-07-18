В Анапе сделают еще один фонтан и откроют новую аллею
В Анапе в июле строят новый фонтан, обустраивают аллею и детский парк
Фонтан возводят центре бульвара Гудовича, между улицами Черноморской и Ивана Голубца. Рабочие уже залили бетонное основание для устройства чаши фонтана и приступают к обустройству коммуникаций. Завершить строительство подрядчик планирует к середине августа.
На улице Протапова, у старого кладбища, благоустраивают Аллею памяти. В направлении моря установили шесть опор из нержавеющей стали, на которых повесят экраны с фотографиями героев, освобождавших анапскую землю от фашистов. Рабочие монтируют подсветку и обшивают деревом лавочки.
Также работы ведут в детском городке на улице Стахановской. После обращения активистов мэр Юрий Поляков поручил реконструировать строения и облагородить территорию. В парке появятся фигуры сказочных героев, шахматная доска из разноцветной плитки, беседка с розами, тренажеры. Сейчас идет планировка тротуаров и укладка плитки. Планируется, что в едином стиле отремонтируют и ближайшую автобусную остановку, сообщили 17 июля в пресс-службе администрации Анапы.
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