Власти Кубани поставили Анапу в пример по брендированию курортных территорий

На заседании по развитию курортного комплекса Краснодарского края 9 августа Анапу назвали в числе лучших в регионе по брендированию курортных территорий

Заседание провел вице-губернатор Василий Швец. Он привел Анапу в пример по брендированию курортных объектов и единому оформлению ярмарок-привозов, а также придорожных рынков с местной сельхозпродукцией.

По данным Швеца, с начала сезона на курортах края уже отдохнули порядка 9 млн туристов. Он отметил, что на курортах в этом году есть много позитивных изменений — протяженность благоустроенной береговой полосы увеличили, провели зонирование территорий, оборудовали места для купания маломобильных групп населения и детей, на большинстве пляжей появился бесплатный wi-fi.

Анапа с начала года приняла более 2 млн отдыхающих, что на 3% выше аналогичного периода прошлого года. Сейчас на курорте единовременно размещено около 350 тыс. гостей, уточнили в мэрии курорта.