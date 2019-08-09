Власти Кубани поставили Анапу в пример по брендированию курортных территорий
На заседании по развитию курортного комплекса Краснодарского края 9 августа Анапу назвали в числе лучших в регионе по брендированию курортных территорий
Заседание провел вице-губернатор Василий Швец. Он привел Анапу в пример по брендированию курортных объектов и единому оформлению ярмарок-привозов, а также придорожных рынков с местной сельхозпродукцией.
По данным Швеца, с начала сезона на курортах края уже отдохнули порядка 9 млн туристов. Он отметил, что на курортах в этом году есть много позитивных изменений — протяженность благоустроенной береговой полосы увеличили, провели зонирование территорий, оборудовали места для купания маломобильных групп населения и детей, на большинстве пляжей появился бесплатный wi-fi.
Анапа с начала года приняла более 2 млн отдыхающих, что на 3% выше аналогичного периода прошлого года. Сейчас на курорте единовременно размещено около 350 тыс. гостей, уточнили в мэрии курорта.
Как писали Юга.ру, бренд Анапы разработало краснодарское креативное агентство Ruport. Его презентовали в феврале 2018 года в рамках туристской выставки «Анапа — самое яркое солнце России». После этого с использованием бренда в едином стиле оформляют различные городские зоны.
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