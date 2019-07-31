В Анапе на Восточном рынке снесут незаконные ларьки и построят новые
В Анапе начали сносить незаконные ларьки на Восточном рынке, чтобы реконструировать его
Торговые точки на Восточном рынке признаны незаконными решением Анапского городского суда. Судебные приставы уже начали снос ларьков.
Сейчас арендатор участка вместе с администрацией города решает вопрос о том, чтобы сделать на месте снесенных ларьков торговый ряд с удобным проходом и охраняемой автомобильной парковкой. Также там планируется организовать дополнительный проезд, который соединит улицы Солдатских матерей и Парковую, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
На время реконструкции рынка фермерам предложили места на ярмарочных площадках по улице Солдатских матерей и на рынке «Северный», а также на выездных ярмарках-привозах в городе и сельских округах.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на месте снесенного рынка на улице Бургасской до 15 августа планируют обустроить парковку и ярмарку выходного дня.
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