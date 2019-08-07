Приоритеты развития Краснодара по новым концепциям генплана обсудят на открытых встречах с горожанами
Жителей Краснодара приглашают к обсуждению разных сфер социально-экономического развития города, прописанных в новых концепциях генплана
Открытые встречи пройдут в городском департаменте архитектуры и градостроительства (улица Коммунаров, 76) 7, 8 и 14 августа. Их проведут разработчики генплана. Принять участие в обсуждении могут все желающие, сообщили в пресс-службе мэрии.
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«Цель этих семинаров — ознакомить с ключевыми приоритетами развития города представителей бизнес-сообщества, руководителей предприятий и, безусловно, всех заинтересованных жителей», — отметила руководитель проекта по разработке генплана Краснодара Ирина Евплова.
Каждый семинар будет посвящен отдельному инфраструктурному блоку:
- 7 августа — социально-экономические показатели и социальная инфраструктура Краснодара;
- 8 августа — коммунальная инфраструктура;
- 14 августа — рекреационные территории, охрана окружающей среды и экологическая безопасность.
Каждую тему рассмотрят в разрезе сразу трех концепций генплана, представленных разработчиками в конце июля: компактной (ориентированной на рост города «вверх»), агломерационной (с учетом распространенной частной жилой застройки) и лучевой (равномерной, линейной от центра).
Результаты каждой открытой встречи разместят на сайте генплан-краснодар.рф. Там уже есть информация о первом семинаре, который прошел 2 августа и был посвящен ключевым стратегиям жилой застройки и модернизации транспортной инфраструктуры.
Как сообщали Юга.ру, в последний раз генплан принимался в Краснодаре в 2012 году, он разрабатывался в 2007-2009 годах на основе данных 2007 года. Публичные слушания по изменению генплана Краснодара стартовали в ноябре 2016 года. Проект изменений представили губернатору в декабре того же года, однако он не принял корректировки, так как они не в полной мере соответствовали требованиям жителей. После этого генплан отправили на доработку.
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