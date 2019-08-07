Приоритеты развития Краснодара по новым концепциям генплана обсудят на открытых встречах с горожанами

Открытые встречи пройдут в городском департаменте архитектуры и градостроительства (улица Коммунаров, 76) 7, 8 и 14 августа. Их проведут разработчики генплана. Принять участие в обсуждении могут все желающие, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Цель этих семинаров — ознакомить с ключевыми приоритетами развития города представителей бизнес-сообщества, руководителей предприятий и, безусловно, всех заинтересованных жителей», — отметила руководитель проекта по разработке генплана Краснодара Ирина Евплова.

Каждый семинар будет посвящен отдельному инфраструктурному блоку:

7 августа — социально-экономические показатели и социальная инфраструктура Краснодара;

8 августа — коммунальная инфраструктура;

14 августа — рекреационные территории, охрана окружающей среды и экологическая безопасность.



Каждую тему рассмотрят в разрезе сразу трех концепций генплана, представленных разработчиками в конце июля: компактной (ориентированной на рост города «вверх»), агломерационной (с учетом распространенной частной жилой застройки) и лучевой (равномерной, линейной от центра).

Результаты каждой открытой встречи разместят на сайте генплан-краснодар.рф. Там уже есть информация о первом семинаре, который прошел 2 августа и был посвящен ключевым стратегиям жилой застройки и модернизации транспортной инфраструктуры.