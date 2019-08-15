Стали известны подробности ЧП с самолетом Москва — Симферополь, который экстренно сел в поле
В компании «Уральские авиалинии» 15 августа рассказали, что произошло с самолетом Москва — Симферополь, который экстренно посадили в поле
В подмосковном Раменском в районе деревни Рыбаки утром 15 августа в поле экстренно сел самолет А321 компании «Уральские авиалинии», в двигатели которого при вылете из аэропорта попало много птиц.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали, что у лайнера отказали оба двигателя. Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов. Командиром воздушного судна был 41-летний Дамир Юсупов, вторым пилотом — 23-летний Георгий Мурзин.
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На борту находились 7 членов экипажа и 226 пассажиров, в том числе 6 детей. Всех людей эвакуировали. За медицинской помощью обратились 10 пассажиров, из них 3 ребенка. Погибших нет.
Информацию о пассажирах можно получить по телефону горячей линии: 8 (498) 505-41-70, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В авиакомпании отметили, что все эвакуированные находятся в терминале аэропорта Жуковский, им предоставили необходимые услуги. Компания планирует задействовать резервы для отправки людей в Симферополь и восстановления расписания полетов.
В августе с самолетом, который направлялся в Симферополь, произошел еще один инцидент. Как сообщали Юга.ру, в аэропорту Домодедово борт авиакомпании «Глобус» при взлете сбил фонари на взлетно-посадочной полосе.
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