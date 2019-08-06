Вылетающий в Симферополь самолет сбил фонари на ВПП в Домодедове

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Самолет авиакомпании «Глобус» Москва — Симферополь при взлете из аэропорта Домодедово сбил фонари на взлетно-посадочной полосе

Инцидент произошел 5 августа. Осколки стекол обнаружил при осмотре ВПП инженер аэродромной службы. А при посадке рейса обнаружили повреждения колес шасси со следами битого стекла. Следователи проводят по факту произошедшего проверку, сообщили в столичном управлении на транспорте СКР.

В авиакомпании S7 (в нее входит «Глобус» ) в свою очередь сообщили, что компания проводит расследование после инцидента с Boeing 737-800. Причины происшествия выясняются, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Домодедова сообщили РЕН ТВ, что осколки были разбросаны вне зон движения самолетов, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Авиация Крым

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