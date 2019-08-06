Вылетающий в Симферополь самолет сбил фонари на ВПП в Домодедове
Самолет авиакомпании «Глобус» Москва — Симферополь при взлете из аэропорта Домодедово сбил фонари на взлетно-посадочной полосе
Инцидент произошел 5 августа. Осколки стекол обнаружил при осмотре ВПП инженер аэродромной службы. А при посадке рейса обнаружили повреждения колес шасси со следами битого стекла. Следователи проводят по факту произошедшего проверку, сообщили в столичном управлении на транспорте СКР.
В авиакомпании S7 (в нее входит «Глобус» ) в свою очередь сообщили, что компания проводит расследование после инцидента с Boeing 737-800. Причины происшествия выясняются, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Домодедова сообщили РЕН ТВ, что осколки были разбросаны вне зон движения самолетов, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.