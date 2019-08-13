В МУП «Водоканал» рассказали, когда возобновят подачу воды жителям Новороссийска, Геленджика и Крымска

Краснодарский край

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Подачу водоснабжения в Новороссийске, Геленджике и Крымске планируют возобновить до конца 13 августа, сейчас там организовали подачу воды

Вечером 12 августа на Троицком групповом водопроводе произошла авария. В зону отключения попали Геленджик, Крымск и Новороссийск (кроме прибрежной зоны Шесхарис, Балки, Стандарта, проспекта Ленина, улицы Суворовской и Набережной до Алексино).

«Между третьим и четвертым подъемом произошел прорыв на магистральном водоводе диаметром 1 тыс. 20. Это единственный водовод, по которому вода транспортируется от третьего до четвертого подъема на Новороссийск, Геленджик, поселки Гайдук и Верхнебаканский. На Троицком до сих пор ведутся сварочные работы. Объем работ большой, диаметр большой. Их окончат примерно к 15:00, плюс заполнение около километра, промывка. Если пройдет все хорошо, то есть не будет никаких ошибок по сварочным работам, они будут выходить на плановый режим подачи воды», — рассказала инженер аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал» Марина Астахова в инстаграме организации.

По ее словам, часть Новороссийска зависит от фактической подачи воды на водопроводе, поэтому у них вода появится сразу при запуске. Остальным районам (Южному, Центральному) потребуется 5-6 часов, чтобы выбрать уровень и наполниться, поэтому вода там появится утром или в обед 14 августа.

В пресс-службе МУП «Водоканал» Новороссийска порталу Юга.ру подтвердили, что подачу воды в город планируют запустить после 20:00. На наполнение резервуаров чистой водой уйдет минимум шесть часов, поэтому подачу воды населению планируют начать только утром 14 августа.

Аварии Водоснабжение Геленджик Крымский район Новороссийск

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