В Новороссийске, Геленджике и Крымске почти полностью возобновили подачу воды

На Троицком водопроводе 13 августа устранили аварию и начали возобновлять подачу воды в Геленджике, Новороссийске и Крымске

Вечером 12 августа на Троицком групповом водопроводе (ТГВ) произошла авария. В зону отключения попали Геленджик, Крымск и Новороссийск за исключением прибрежной зоны Шесхарис, Балки, Стандарта, проспекта Ленина, улицы Суворовской и Набережной до Алексино.

Днем 13 августа аварию на ТГВ устранили и началась промывка сетей с дальнейшим наполнением резервуаров. МУП «Водоканал» Новороссийска рассказывал порталу Юга.ру, что на это потребуется минимум шесть часов.

Вечером того же дня мэр города-героя Игорь Дьяченко в своем инстаграме сообщил, что с 22:00 ТГВ вышел на штатный режим работы.

«Это значит, с полной уверенностью можно сказать, что в 4:00 начнется подача воды в Новороссийск. Система прошла очистку, заполнение резервуаров завершается», — написал глава города.

Утром 14 августа вода появилась во многих районах городов, однако в некоторых из них подача до сих пор не возобновилась. В инстаграме МУП «Водоканал» Новороссийска местные жители утром продолжали жаловаться на отсутствие воды на улицах Дзержинского, Карамзина, Энгельса, Волгоградской, Куникова и других. При этом в некоторых домах воду дали еще ночью.

«Южный район — самый большой. Регулировку ведем на сетях, завоздушилась вся система, да еще и резервуары до сих пор подбираем. В Мысхако вообще до сих пор не набрали. После таких аварий на режим выходим минимум в течение суток. Подвоз воды точечно обязательно проводим. В первую очередь — социально значимым объектам», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «Водоканал» Новороссийска.