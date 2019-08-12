Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за крупной аварии

Краснодарский край

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Вечером 12 августа из-за аварии на Троицком групповом водопроводе несколько городов в Краснодарском крае остались без воды

В зону отключения попали Новороссийск (кроме прибрежной зоны Шесхарис, Балки, Стандарта, проспекта Ленина, улицы Суворовской и Набережной — до Алексино), Геленджик и Крымск. Подача воды там была прекращена около 20 часов. 

Аварийные работы планируется завершить до 18 часов 13 августа. До этого спецтехника МУП «Водоканал» будет подвозить воду, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Заявки на подвоз воду можно подать по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 8(8617)30-98-60 и 8(8617)30-98-61. Жителей призвали максимально запастись водой во время утренней подачи.

Водоснабжение Геленджик Крымский район Новороссийск

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