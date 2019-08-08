На Кубани таксист погиб в ДТП с грузовиком, водитель которого был под наркотиками
В Кущевском районе 7 августа в аварии с большегрузом погиб водитель «Яндекс.Такси»
Авария произошла в 14:10 на трассе станица Стародеревянковская — станица Ленинградская — станица Кисляковская. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля такси Datsun на нерегулируемом перекресте не уступил тягачу Volvo FH с прицепом под управлением 58-летнего мужчины, и врезался в него.
В результате аварии водитель такси погиб, его 37-летнего пассажира госпитализировали. Во время проверки сотрудники ГИБДД установили, что водитель грузовика находился в состоянии наркотического или иного токсического опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, ночью 7 августа под Новороссийском произошла авария с экскурсионным автобусом и легковушкой. От удара автобус перевернулся и упал в обрыв. В результате трое пассажиров внедорожника погибли — 40-летняя женщина, а также 10-летний ребенок и 16-летний подросток. Всего госпитализировали 44 человека.
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