ВСК начала продавать страховые продукты в салонах Tele2
Страховой дом ВСК открыл продажи своих продуктов в салонах связи Tele2 по всей России
С середины июня посетителям точек продаж оператора доступны полисы «Российский медицинский ассистанс», а в июле к ним добавилась программа «Техника в безопасности», рассказали 7 августа в ресс-службе ВСК.
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В рамках программы добровольного медицинского страхования «Российский медицинский ассистанс» клиенты Tele2 — как россияне, так и иностранные граждане — могут получить медицинскую помощь в случаях внезапного острого заболевания, травм и других внезапных острых состояний, требующих неотложного медицинского вмешательства.
По полису можно получить услуги по оказанию неотложной первичной медико-санитарной помощи с проведением диагностики и физиотерапевтического лечения, услуги скорой медицинской и экстренной стационарной помощи, включая расходы на проведение диагностических исследований и оперативных вмешательств, а также оплату назначенных врачом лекарственных препаратов. Страхование доступно для клиентов в возрасте от 18 до 75 лет на срок 3, 6 или 12 месяцев.
Кроме того, для дополнительной защиты своей техники ВСК предложил несколько страховых программ:
- «Техника в безопасности» — страхование техники от повреждений, которые не входят в гарантию от производителя;
- «Срок службы плюс» — продление гарантии производителя на технику;
- «Сверх возможности» — защита товара от непредвиденных обстоятельств (от кражи до поломки) и обеспечивает продление гарантии производителя после ее окончания.
- «Техника без хлопот» — эксклюзивный сервис ВСК door to door [с англ. «от двери до двери» — Юга.ру], который позволит клиенту при наступлении страхового случая отремонтировать технику, не выходя из дома.
Подробную информацию о страховом доме ВСК и его других продуктах можно найти на сайте vsk.ru.
Как сообщали Юга.ру, компания ВСК в июле представила новый страховой продукт для защиты детей — «Сборная здоровья», а также совместно с футболистом Игорем Акинфеевым запустила социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых спортсменов.
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