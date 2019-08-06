Страховой дом ВСК получил премию «Компания года — 2018»
Страховой дом ВСК стал лауреатом Ежегодной национальной бизнес-премии «Компания года — 2018» в номинации «Страховая компания»
Премия вручается лидерам основных сегментов российского бизнеса. В этом году экспертный совет назвал лучшей страховой компанией года ВСК, отметив ее финансовую устойчивость и надежность, а также постоянное расширение страхового сервиса в интересах клиентов. Ранее ВСК дважды получала награду — в 2013 и 2015 годах, рассказали 6 августа в пресс-службе компании.
В 2018 году компания вывела на открытый рынок мобильное приложение «ВСК страхование», с помощью которого в режиме онлайн можно купить полис без звонков и визитов в офис страховой компании, но и дистанционно урегулировать страховое событие.
На торжественной церемонии награждения диплом «Компания года» победителю в номинации «Страховая компания» вручили гендиректор Московской международной бизнес-ассоциации Александр Борисов и двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Светлана Хоркина.
Гендиректор ВСК Олег Овсяницкий поблагодарил членов экспертного совета за высокую оценку деятельности компании.
«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить клиентов и партнеров, которые на протяжении многих лет доверяют ВСК. Безусловно, мы будем продолжать внедрять новые идеи и технологии, применять свои знания и опыт для того, чтобы наши клиенты и партнеры чувствовали поддержку надежной компании», — сказал Олег Овсяницкий.
«Мы постоянно совершенствуем систему управления ключевыми процессами, что также приносит дополнительный синергетический эффект и говорит о правильности выбранной стратегии развития», — прокомментировал председатель совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.
Ежегодная национальная премия «Компания года» была учреждена в 1998 году. Процедура определения лауреатов проходит в два этапа. Сначала на основании рейтингов, составленных партнерами премии — рейтинговым агентством «Эксперт РА» и Аналитической системой «Медиалогия» — формируется список номинантов. На втором этапе лауреатов конкурса определяет экспертный совет, в который входят более 20 представителей бизнеса и государственной власти, а также общественных деятелей.
Как сообщали Юга.ру, в июне компанию ВСК признали лидером по страхованию имущества заемщиков.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.