Страховой дом ВСК получил премию «Компания года — 2018»

Премия вручается лидерам основных сегментов российского бизнеса. В этом году экспертный совет назвал лучшей страховой компанией года ВСК, отметив ее финансовую устойчивость и надежность, а также постоянное расширение страхового сервиса в интересах клиентов. Ранее ВСК дважды получала награду — в 2013 и 2015 годах, рассказали 6 августа в пресс-службе компании.

В 2018 году компания вывела на открытый рынок мобильное приложение «ВСК страхование», с помощью которого в режиме онлайн можно купить полис без звонков и визитов в офис страховой компании, но и дистанционно урегулировать страховое событие.