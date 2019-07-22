Игорь Акинфеев и страховая компания ВСК запустили совместный социальный проект

Страховой дом ВСК и футболист Игорь Акинфеев в июле запустили федеральный социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых спортсменов

В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов, рассказали 22 июля в пресс-службе ВСК.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, направят в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный Игорем Акинфеевым.

«Социальная ответственность — важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола», — отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.

«Фонд "Страна футбола" создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров», — рассказал Игорь Акинфеев.

Подробная информация о проекте размещена на сайте проекта penalty.vsk.ru.

Как сообщали Юга.ру, компания ВСК в июле представила новый страховой продукт для защиты детей — «Сборная здоровья».