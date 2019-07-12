Страховая компания ВСК выпустила продукт для защиты детей «Сборная здоровья»
Страховой Дом ВСК в июле представил новый страховой продукт — «Сборная здоровья»
Программа предусматривает комплексную защиту для детей от критических заболеваний, несчастных случаев, включая риск спортивных травм и сервисы ежедневного пользования.
«Уникальность продукта "Сборная здоровья" заключается в возможности приобретения риска критических заболеваний актуальных именно для детей в дополнение к стандартным рискам несчастного случая», — рассказали 12 июля в пресс-службе ВСК.
В программу включена защита на случай получения травм во время занятий спортом и защита от потери кормильца семьи.
Вместе со страхованием по основным рискам клиент получает возможность приобрести дистанционные сервисы, которыми можно пользоваться каждый день:
- «Телемедицина», предусматривающая неограниченное количество консультаций педиатра и врачей узкой специализации;
- «Второе мнение», где можно получить верификацию диагноза тяжелого заболевания у зарубежных экспертов;
- «Счастливое детство», где доступно неограниченное количество консультаций с профессиональными детскими психологами;
- «Спортивная онлайн школа», предлагающая пять видов активностей (фитнес, лыжи, ролики и другие) а также тренировки для всей семьи от ведущих тренеров;
Программой может воспользоваться семья до пяти человек, страховая сумма — до 1 млн рублей.
Страховой дом ВСК работает с 1992 года и предоставляет услуги физическим и юридическим лицам на территории России — во всех субъектах открыты более 500 офисов. Компания входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день продуктами и услугами ВСК воспользовались более 30 млн человек и 500 тыс. организаций.
Как сообщали Юга.ру, в начале июля международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз ВСК и подтвердило его на уровне и BB-. В рейтинге агентства «Эксперт РА» уровень страховой компании — ruAA.
Подробную информацию о Страховом доме ВСК можно найти на сайте vsk.ru.
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