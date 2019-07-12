Страховая компания ВСК выпустила продукт для защиты детей «Сборная здоровья»

Программа предусматривает комплексную защиту для детей от критических заболеваний, несчастных случаев, включая риск спортивных травм и сервисы ежедневного пользования.

«Уникальность продукта "Сборная здоровья" заключается в возможности приобретения риска критических заболеваний актуальных именно для детей в дополнение к стандартным рискам несчастного случая», — рассказали 12 июля в пресс-службе ВСК.

В программу включена защита на случай получения травм во время занятий спортом и защита от потери кормильца семьи.

Вместе со страхованием по основным рискам клиент получает возможность приобрести дистанционные сервисы, которыми можно пользоваться каждый день:

«Телемедицина», предусматривающая неограниченное количество консультаций педиатра и врачей узкой специализации;

«Второе мнение», где можно получить верификацию диагноза тяжелого заболевания у зарубежных экспертов;

«Счастливое детство», где доступно неограниченное количество консультаций с профессиональными детскими психологами;

«Спортивная онлайн школа», предлагающая пять видов активностей (фитнес, лыжи, ролики и другие) а также тренировки для всей семьи от ведущих тренеров;

Программой может воспользоваться семья до пяти человек, страховая сумма — до 1 млн рублей.