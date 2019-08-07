Бывший начальник штаба МВД Ингушетии, устроивший женщину на работу за деньги, пойдет под суд
В Ингушетии будут судить 50-летнего экс-начальника штаба МВД Саварбека Шадиева, который брал деньги за устройство на работу
Начальник штаба, пользуясь своим служебным положением, 30 января получил от женщины 260 тыс. рублей. За эти деньги он устроил ее на работу в республиканское МВД. Его задержали в тот же день сотрудники полиции и ФСБ.
Уголовное дело против бывшего полицейского расследовали по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на совершение мошенничества в крупном размере). Следователи собрали доказательства. Расследование завершили. Уголовное дело передали в суд, сообщили 6 августа в пресс-службе СУ СК России по Республике Ингушетия.
Как писали Юга.ру, в Ингушетии бывшего начальника Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте будут судить за использование прослушивающего устройства.
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