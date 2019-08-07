Бывший начальник штаба МВД Ингушетии, устроивший женщину на работу за деньги, пойдет под суд

Ингушетия

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В Ингушетии будут судить 50-летнего экс-начальника штаба МВД Саварбека Шадиева, который брал деньги за устройство на работу

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Начальник штаба, пользуясь своим служебным положением, 30 января получил от женщины 260 тыс. рублей. За эти деньги он устроил ее на работу в республиканское МВД. Его задержали в тот же день сотрудники полиции и ФСБ.

Уголовное дело против бывшего полицейского расследовали по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на совершение мошенничества в крупном размере). Следователи собрали доказательства. Расследование завершили. Уголовное дело передали в суд, сообщили 6 августа в пресс-службе СУ СК России по Республике Ингушетия.

Как писали Юга.ру, в Ингушетии бывшего начальника Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте будут судить за использование прослушивающего устройства.

Полиция Следственный комитет Суд Трудоустройство

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