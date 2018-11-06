В Ингушетии экс-полицейского будут судить за использование «жучка» на работе

В Ингушетии бывшего начальника Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте обвиняют в использовании прослушивающего устройства

По данным следствия, 1 ноября 2016 года 49-летний мужчина купил специальное техническое средство в виде портативного микрофона, предназначенное для негласного получения информации с использованием средств сотовой связи GSM-стандарта.

Бывший начальник отдела полиции незаконно хранил и использовал «жучок» на работе до июня 2017 года. После этого техническое средство изъяли сотрудники УФСБ России по Республике Ингушетии.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 138. 1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Ингушетии.