Бывшего замначальника полиции Красной Поляны будут судить за взятку от мигрантов
В суд направлено дело бывшего замначальника краснополянского отдела полиции УВД по Сочи Сергея Владимирского
По данным следствия, в 2015 году Владимирский получил взятку в 400 тыс. рублей за то, что скрыл факт нарушения миграционного законодательства пятерыми гражданами Узбекистана и их работодателем.
Экс-полицейского обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 290 (Получение взятки за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
В свою очередь в краевом управлении МВД сообщили, что полицейского уволили по отрицательным мотивам.
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