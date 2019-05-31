Бывшего замначальника полиции Красной Поляны будут судить за взятку от мигрантов

По данным следствия, в 2015 году Владимирский получил взятку в 400 тыс. рублей за то, что скрыл факт нарушения миграционного законодательства пятерыми гражданами Узбекистана и их работодателем.

Экс-полицейского обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 290 (Получение взятки за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В свою очередь в краевом управлении МВД сообщили, что полицейского уволили по отрицательным мотивам.