В Ингушетии задержали начальника регионального штаба МВД

Ингушетия

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Начальника штаба МВД Ингушетии Саварбека Шадиева задержали вечером 30 января по подозрению в мошенничестве

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что Шадиев был задержан сотрудниками подразделений собственной безопасности МВД по Ингушетии совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Отмечается, что руководство ведомство назначило по данному факту служебную проверку. Если вина полицейского будет доказана, его уволят.

Сейчас органы следствия проводят неотложные следственные действия, передает ТАСС.

По информации «360», в доме Шадиева идут обыски, а его рабочий кабинет уже осмотрели и опечатали.

Коррупция Мошенничество Полиция
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