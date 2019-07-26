Для Краснодара разработали три концепции генплана
Специалисты 26 июля представили три концепции генплана Краснодара
Их разработали представители Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (ООО «НИИ ПГ»). Директор института Павел Спирин рассказал, что работа над генпланом идет в десять этапов. Уже завершили работы по созданию цифрового топографического плана, провели сбор и систематизацию исходных данных, создали базу пространственных данных и электронных документов, градостроительный анализ.
Разработчики представили три концепции развития Краснодара: компактную, ориентированную на рост города «вверх», агломерационную, учитывающую частную жилую застройку, полицентрическую лучевую — равномерную, линейную от центра. В основе моделей — создание природно-экологического каркаса, максимальные площади зеленых насаждений.
Варианты генплана направлены на решение задач по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Они учитывают создание краснодарской агломерации, стратегию комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2035 года, предмет охраны исторического центра кубанской столицы. В генплан должна войти территория в 1,5 тыс. га в районе поселка Знаменского и микрорайона Новознаменского.
Планируется, что представители мэрии, общественники и архитекторы проведут ряд встреч с разработчиками, чтобы обсудить концепцию, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, в последний раз генплан принимался в Краснодаре в 2012 году, он разрабатывался в 2007-2009 годах на основе данных 2007 года. Публичные слушания по изменению генплана Краснодара стартовали в ноябре 2016 года. Проект изменений представили губернатору в декабре того же года, однако он не принял корректировки, так как они не в полной мере соответствовали требованиям жителей. После этого генплан отправили на доработку.
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