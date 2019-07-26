Для Краснодара разработали три концепции генплана

Специалисты 26 июля представили три концепции генплана Краснодара

Их разработали представители Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (ООО «НИИ ПГ»). Директор института Павел Спирин рассказал, что работа над генпланом идет в десять этапов. Уже завершили работы по созданию цифрового топографического плана, провели сбор и систематизацию исходных данных, создали базу пространственных данных и электронных документов, градостроительный анализ. Разработчики представили три концепции развития Краснодара: компактную, ориентированную на рост города «вверх», агломерационную, учитывающую частную жилую застройку, полицентрическую лучевую — равномерную, линейную от центра. В основе моделей — создание природно-экологического каркаса, максимальные площади зеленых насаждений.

Варианты генплана направлены на решение задач по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Они учитывают создание краснодарской агломерации, стратегию комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2035 года, предмет охраны исторического центра кубанской столицы. В генплан должна войти территория в 1,5 тыс. га в районе поселка Знаменского и микрорайона Новознаменского. Планируется, что представители мэрии, общественники и архитекторы проведут ряд встреч с разработчиками, чтобы обсудить концепцию, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.