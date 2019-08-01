В краснодарском микрорайоне «Губернский» начались продажи квартир в 22 литере

Партнерский Краснодарский край

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В Краснодаре в микрорайоне «Губернский» 1 августа объявили старт продаж в новом доме

«ЮгСтройИнвест» — один из первых застройщиков, который 1 июля открыл продажи жилья с использованием счетов эскроу. 22-й литер — это второй дом от ЮСИ в Краснодаре, в котором дольщики могут приобрести квартиру по новым правилам. 

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В 18-этажном доме будет 153 квартиры, активная бронь уже началась. На прилегающей территории благоустроят двор, оборудуют спортивную и детскую площадки. Кроме того, рядом с домом есть самая большая в городе школа на 1 тыс. 550 мест и два детских сада. Один из них построили недавно, он рассчитан на 300 детей в возрасте от двух месяцев до восьми лет.

«Мы рады объявить о старте продаж в 22-м литере микрорайона "Губернский". Этот дом станет уже вторым в городе объектом от "ЮгСтройИнвест", продажи в котором будут осуществляться с гарантией сохранности средств дольщиков, а именно с использованием счетов эскроу», — рассказала начальник отдела продаж краснодарского филиала «ЮгСтройИнвест» Елена Богачева.

Как сообщали Юга.ру, в начале июня в краснодарском микрорайоне «Губернский» сдали очередной дом.

ГК «ЮгСтройИнвест» Краснодар Недвижимость Строительство

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