В краснодарском микрорайоне «Губернский» сдали очередной дом
В Краснодаре группа компаний «ЮгСтройИнвест» 1 июня раньше намеченного срока сдала 20-й литер в микрорайоне «Губернский»
Ключи от квартир получили 478 семей. Для них устроили праздник с развлекательной программой, активностями и мороженым. Для гостей мероприятия установили батут, огромный дартс и аттракцион для взрослых и детей «Бум богатырь».
Новоселы получили ключи от квартир с предчистовой отделкой и панорамным остеклением, познакомились с новыми соседями и осмотрели придомовую территорию.
В шаговой доступности у жителей нового дома есть самая большая и оснащенная в Краснодаре школа на 1 тыс. 550 мест, детский сад на 300 мест с ясельными группами, который сдадут этим летом, игровые зоны и аллеи с арт-объектами, фонтаном и зоной Wi-Fi. Поблизости находится остановка общественного транспорта.
В микрорайоне оборудованы спортивные зоны — есть крытый тренажерный зал и антивандальные тренажеры, велосипедные дорожки и роллердром. Также созданы все условия для людей с ограниченными возможностями, рассказали в пресс-службе ЮСИ.
«От имени генерального директора Юрия Иванова и всего коллектива "ЮгСтройИнвест" поздравляю всех новоселов 20-го литера с праздником! По доброй традиции мы подготовили для жителей не только ключи от уютных квартир, но и благоустроенную территорию, оборудованную детскими и спортивными площадками. Мы рады, что квартиры в "Губернском" пользуются такой популярностью, что микрорайон получился по-настоящему семейным. Мы очень ценим доверие дольщиков, а потому делаем все, чтобы им было комфортно жить в наших микрорайонах», — сказал заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.
ЮСИ не раз был отмечен региональными и федеральными наградами. Застройщик возводит микрорайоны в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.
«ЮгСтройИнвест» входит в топ ведущих застройщиков страны. За 16 лет работы компания ввела в эксплуатацию более 3,2 млн кв. метров жилья, возвела девять детских садов и две школы. Вскоре планируется открыть еще два детсада и две школы.
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