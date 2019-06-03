В краснодарском микрорайоне «Губернский» сдали очередной дом

В Краснодаре группа компаний «ЮгСтройИнвест» 1 июня раньше намеченного срока сдала 20-й литер в микрорайоне «Губернский»

Ключи от квартир получили 478 семей. Для них устроили праздник с развлекательной программой, активностями и мороженым. Для гостей мероприятия установили батут, огромный дартс и аттракцион для взрослых и детей «Бум богатырь».

Новоселы получили ключи от квартир с предчистовой отделкой и панорамным остеклением, познакомились с новыми соседями и осмотрели придомовую территорию.

В шаговой доступности у жителей нового дома есть самая большая и оснащенная в Краснодаре школа на 1 тыс. 550 мест, детский сад на 300 мест с ясельными группами, который сдадут этим летом, игровые зоны и аллеи с арт-объектами, фонтаном и зоной Wi-Fi. Поблизости находится остановка общественного транспорта.

В микрорайоне оборудованы спортивные зоны — есть крытый тренажерный зал и антивандальные тренажеры, велосипедные дорожки и роллердром. Также созданы все условия для людей с ограниченными возможностями, рассказали в пресс-службе ЮСИ.