«ЮгСтройИнвест» открыл продажу квартир в новом литере микрорайона «Губернский»
«ЮгСтройИнвест» начал продажу квартир в 28-м литере микрорайона «Губернский» по новым правилам ФЗ № 214
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С 1 июля в России вступили в силу очередные поправки в Федеральный Закон № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Теперь в новых объектах приобрести жилье можно будет только с использованием эскроу-счетов. «ЮгСтройИнвест» один из первых застройщиков в стране, который начал работать в рамках нового законодательства, сообщили в пресс-службе компании.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» начала продажу квартир в 28-м литере микрорайона «Губернский». Сейчас для всех желающих доступен широкий выбор планировок и привлекательная цена. Проектная декларация размещена в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) и на сайте застройщика.
«У будущих жителей в шаговой доступности будет все необходимое — детские сады и школа, спортивные площадки и просторные аллеи. Это один из первых домов в Краснодаре, квартиру в котором можно будет купить с использованием эскроу-счетов, то есть со 100% защитой вложений дольщиков», — рассказала начальник отдела продаж «ЮгСтройИнвест» — Кубань Елена Богачева.
Как сообщали Юга.ру, 13 апреля жители микрорайона «Губернский» присоединились к всекубанскому субботнику: они высадили сакуры и открыли площадку для выгула собак.
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