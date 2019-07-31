В Краснодаре на улице Красной на одну ночь ограничат движение транспорта
В Краснодаре в ночь на 1 августа на улице Красной ограничат движение из-за ремонта
Движение транспорта на улице Красной ограничат с 23:00 31 июля до 6:00 1 августа — на это время закроют для движения нечетную сторону улицы на участках от Бабушкина до Северной и от Северной до Головатого. Также ночью ограничат движение машин на пересечении Красной и Хакурате по нечетной стороне. На всех участках установят временные дорожные знаки.
Общественный транспорт будет ходить без изменений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре строят новый водопровод диаметром 300 мм и протяженностью 2,3 км по улице Красной от Пушкина до Буденного. Специалисты заменяют старые чугунные трубы, построенные в 40-х годах XX века, на современные пластиковые.
Работы по реконструкции водоканала на Красной разделили на семь этапов: первый стартовал еще в мае.
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