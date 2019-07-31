В Краснодаре на улице Красной на одну ночь ограничат движение транспорта

В Краснодаре в ночь на 1 августа на улице Красной ограничат движение из-за ремонта

Движение транспорта на улице Красной ограничат с 23:00 31 июля до 6:00 1 августа — на это время закроют для движения нечетную сторону улицы на участках от Бабушкина до Северной и от Северной до Головатого. Также ночью ограничат движение машин на пересечении Красной и Хакурате по нечетной стороне. На всех участках установят временные дорожные знаки.

Общественный транспорт будет ходить без изменений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.