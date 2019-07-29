В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне впервые за 40 лет отремонтируют канализационный коллектор

Работы начнутся 5 августа и продлятся три месяца. За это время специалисты ООО «Краснодар Водоканал» планируют модернизировать 320 метров канализационного коллектора от дома № 13/64 на улице Калинина до территории КубГАУ.

Во время утреннего объезда мэр Краснодара Евгений Первышов осмотрел участок и рассказал, что коллектор приведут в порядок, не отключая потребителей. По его словам, значительная часть ремонта пройдет на дворовой территории, поэтому необходимо заранее предупредить жителей о планируемых работах.

«Этот коллектор отработал уже более 40 лет и нуждается в модернизации. Его зона влияния — весь Юбилейный микрорайон и часть центра города», — добавил Первышов.

По проекту предстоит реконструкция 320 метров канализационного коллектора диаметром 1,5 тыс. мм. Там создадут новый трубопровод: изношенные трубы заменят на пластиковые методом горизонтально-направленного бурения, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.