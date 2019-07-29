В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне впервые за 40 лет отремонтируют канализационный коллектор
В Краснодаре 5 августа начнут ремонтировать канализационный коллектор в Юбилейном микрорайоне
Работы начнутся 5 августа и продлятся три месяца. За это время специалисты ООО «Краснодар Водоканал» планируют модернизировать 320 метров канализационного коллектора от дома № 13/64 на улице Калинина до территории КубГАУ.
Во время утреннего объезда мэр Краснодара Евгений Первышов осмотрел участок и рассказал, что коллектор приведут в порядок, не отключая потребителей. По его словам, значительная часть ремонта пройдет на дворовой территории, поэтому необходимо заранее предупредить жителей о планируемых работах.
«Этот коллектор отработал уже более 40 лет и нуждается в модернизации. Его зона влияния — весь Юбилейный микрорайон и часть центра города», — добавил Первышов.
По проекту предстоит реконструкция 320 метров канализационного коллектора диаметром 1,5 тыс. мм. Там создадут новый трубопровод: изношенные трубы заменят на пластиковые методом горизонтально-направленного бурения, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре строят новый водопровод диаметром 300 мм и протяженностью 2,3 км по улице Красной от Пушкина до Буденного. Специалисты заменяют старые чугунные трубы, построенные в 40-х годах XX века, на современные пластиковые.
Работы по реконструкции водоканала на Красной разделили на семь этапов: первый стартовал еще в мае.
Об ограничении движения транспорта, связанного с ремонтом коммуникаций, не сообщается.
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