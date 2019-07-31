На Кубани нашли фрагменты одного из древнейших христианских храмов в России

Ученые Института археологии РАН на раскопках в Фанагории нашли части мраморной алтарной столешницы и крестильной купели V–VI веков

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Найденные фрагменты мраморной алтарной столешницы и крестильной купели V–VI веков подтверждают существование на территории Восточного Боспора одного из древнейших христианских храмов на территории современной России. Первые христианские общины на Боспоре появились в начале IV века. Тогда же в Фанагории создали епископскую кафедру, подчиненную Константинополю: подпись епископа Фанагории Иоанна стоит под документами патриаршего синода 519 года в Константинополе. По данным пресс-службы Института археологии РАН, до нашего времени дошло мало материальных свидетельств христианизации населения Фанагории. Например, на Западном некрополе, где могло располагаться христианское кладбище, ученые нашли известняковое надгробие второй половины IV–V вв. с изображением креста и греческой надписью «Господи, помоги Феодоту». В 1853 году там обнаружили мраморную плиту с греческой надписью: «Господи, помоги рабу Твоему Кириаку капитану, всем морякам и Георгию грешнику», датируемую VI–VII вв. Также в Фанагории находили краснолаковую посуду V–VI вв. с христианской символикой — главным образом штампованными изображениями крестов разных типов. Это также свидетельствует о присутствии в регионе христианского населения. В доказательство того, что на территории также были христианские храмы, была только одна находка — бронзовый крест VI в., который обычно подвешивали к лампадофору или кронштейну для лампад.

В июле археологи нашли фрагмент мраморной полукруглой столешницы с арочными вырезами вдоль края и часть мраморной купели. Столешницы в форме греческой буквы «сигма», обычно датируемые V–VI вв., использовали в храмах в качестве алтаря или главного стола для подношений, а также во время литургических и поминальных трапез. Среди близких фанагорийскому экземпляру аналогий можно привести только три целых экземпляра — из Афин, Рима (в Метрополитен-музее в Нью-Йорке) и проданный на аукционе Сотбис.

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